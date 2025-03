Polizei Münster

POL-MS: Februar: Verkehrsunfall am Picassoplatz - Polizei sucht Zeugen und E-Scooter-Fahrer

Münster (ots)

Bereits am Samstag, dem 22.02., gegen 18:30 Uhr ist es an der Bushaltestelle am Picassoplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Rollstuhlfahrerin und einem flüchtigen E-Scooter-Fahrer gekommen. Die Polizei sucht nach dem Unbekannten und Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen stand die 72-Jährige an der Bushaltestelle am Picassoplatz, als eine unbekannte Person mit einem E-Scooter in die rechte Seite ihres elektrischen Rollstuhls gefahren ist. Der unbekannte E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort. Die Münsteranerin verletzte sich schwer.

Die Polizei bittet den flüchtigen E-Scooter-Fahrer und Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell