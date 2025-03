POL-MS: Schlägerei nach Karnevalsumzug in Sprakel - Polizei sucht nach Zeugen

Rüsselsheim/Münster (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Polizeipräsidien Münster und Südhessen: Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus am 18. August 2024 in Rüsselsheim durchsuchten Polizeikräfte aus Hessen und Nordrhein-Westfahlen am Donnerstag (27.3.) mehrere Anwesen und Rüsselsheim. Die Beamtinnen und ...

mehr