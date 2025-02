Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Hundes

St. Ingbert (ots)

Am späten Samstagnachmittag des 22.02.2025 gegen 16:00 Uhr kam es in der Ensheimer Straße, zwischen den Einmündungen zur L235 in Richtung Oberwürzbach und Ensheimer Gelösch in Richtung Sengscheid, zu einem Verkehrsunfall mit einem Hund. Hierbei rannte ein schwarz-brauner, mittelgroßer Hund (vermutlich Schäferhund od. Malinois) aus dem Wald auf die Straße und wurde dort von einem weißen Kleinwagen erfasst, welcher den Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Unmittelbar nach der Kollision rannte der Hund, ohne sichtbare Verletzungen, weiter in Richtung Sengscheid und konnte bislang nicht aufgefunden werden. Es bestehen bislang keine Hinweise auf den Eigentümer des Hundes.

Sollte es Zeugen des Verkehrsunfalls oder auch Hinweise zu dem Eigentümer des Hundes geben, so wird um Mitteilung bei der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Rufnummer 06894/1090 gebeten.

