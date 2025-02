Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Räuberische Erpressung in der Fußgängerzone St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 22.02.2025 kam es gegen 02:20 Uhr zu einer räuberischen Erpressung in der Fußgängerzone (Ludwigstraße)in St. Ingbert. Der 19 Jahre alte Geschädigte passierte zunächst die beiden männlichen Tatverdächtigen (18 und 16 Jahre alt) fußläufig im Bereich der Josefstaler Straße. Anschließend drehten die beiden Tatverdächtigen um, folgten dem GS und brachten ihn durch Zurufen zum Stehenbleiben. Im Bereich der Ludwigstraße stoßt dann der dritte Tatverdächtige (24 Jahre alt) zu den anderen TV und dem GS hinzu, woraufhin der TV 3 den GS in den "Schwitzkasten" nimmt und unter verbaler Androhung der Herausnahme eines von ihm mitgeführten Messers, die Herausgabe von Bargeld des GS fordert. Der GS händigt umgehend sein mitgeführtes Bargeld an die Tatverdächtigen aus, woraufhin sich die drei Tatverdächtigen fußläufig von der Örtlichkeit entfernen. Im Rahmen von anschließend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion St. Ingbert konnten die drei TV im Umkreis der Tatörtlichkeit angetroffen werden. Diese wurden nach entsprechenden Sofortmaßnahmen bei hiesiger Polizeiinspektion entlassen. Der jugendliche Tatverdächtige wurde an seine Eltern überstellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen die drei Tatverdächtigen wurde eingeleitet.

Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

