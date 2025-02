Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Vier Pkw-Aufbrüche in der Innenstadt von St. Ingbert

St. Ingbert- Mitte (ots)

Im Tatzeitraum vom 10.02.25, 13:00 Uhr und 11.02.25, 08:00 Uhr kam es in St. Ingbert in den Straßen St.-Herblainer Straße, Kohl-Weigand-Straße und Blieskasteler Straße zu vier Pkw-Aufbrüchen. Dabei wurden die überwiegend verschlossenen Pkw auf unbekannte Art und Weise geöffnet, ohne dabei einen Schaden zu verursachen. Nur in einem Fall wurden der oder die Täter bei der Suche nach Diebesgut fündig und entwendeten Bargeld und eine Bankkarte, den er bzw. sie in der Folge missbräuchlich an einem Zigarettenautomaten einsetzten (Schadenshöhe bislang unbekannt).

Zeugen, die Angaben zu den Sachverhalten machen können oder selbst geschädigt worden sind, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen. Es wird nochmals von Seiten der Polizei sensibilisiert sein Fahrzeug zu verschließen und keine Wertgegenstände im Pkw zurückzulassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell