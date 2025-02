Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Mehrere Handtaschendiebstähle in Geschäften in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

In den vergangenen Tagen sowie am Morgen des 04.02.2025 kam es in mehreren Geschäften im Grubenweg in St. Ingbert zu Diebstahlsdelikten. Den Betroffenen wurde jeweils während des Einkaufens unbemerkt der Geldbeutel aus der mitgeführten Tasche entwendet. In einem Fall wurde die Geschädigte von einer ihr unbekannten Frau unter einem Vorwand angesprochen. Ob es sich dabei auch um die Täterin handelt, ist bislang unklar. Diese Frau konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 160 cm. groß, 23-24 Jahre alt, blondes Haar, beiger Mantel.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können oder selbst geschädigt worden sind, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell