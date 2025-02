Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung und Verkehrsunfallflucht durch alkoholisierte Person in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Beamte der Polizeiinspektionen St. Ingbert und Neunkirchen gegen 01:30 Uhr zu einer randalierenden Person in einer Gaststätte in der Poststraße in St. Ingbert gerufen. Die besagte Person (männlich, 34 Jahre alt aus St. Ingbert) beschädigte zunächst einen Zaun im Außenbereich der Gaststätte, ehe diese sich mit ihrem Fahrzeug noch vor Eintreffen der Beamte von der Örtlichkeit entfernte. Im Rahmen der Fahrt beschädigte die Person im Bereich der Ensheimer Straße dort drei geparkte Fahrzeuge, stieg anschließend aus dem Fahrzeug aus und flüchtete von der Örtlichkeit. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde die Person durch die Polizei festgestellt. Diese wies eine deutliche Alkoholisierung auf, welche folglich durch eine Blutentnahme bei der Polizei bestätigt werden sollte. Insgesamt entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Gegen die Person wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell