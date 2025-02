Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Personenschaden; Verursacher unter Alkoholeinfluss

St. Ingbert (ots)

Am 16.02.2025 kam es gegen 13:24 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 6 (in Fahrtrichtung Saarbrücken) zwischen den Anschlussstellen Rohrbach und St. Ingbert-Mitte. Hierbei befuhr ein unter Alkoholeinfluss stehender, 56-jähriger, PKW-Führer (BMW 3er)zunächst die rechte der beiden Fahrspuren und überholte einen unmittelbar vor ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer rechts auf dem Standstreifen. Anschließend verlor der alkoholisierte PKW-Führer die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit einem PKW (Audi Q3), der auf der Überholspur geführt wurde. Diese PKW-Führerin (26 Jahre alt) verlor hierdurch ebenfalls die Kontrolle über ihren PKW und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Der alkoholisierte PKW-Führer kollidierte sodann auch mit der Mittelleitplanke.

Der alkoholisierte PKW-Führer wurde durch den Unfall nicht verletzt. Die vier Fahrzeuginsassen des zweiten unfallbeteiligten PKW wurden leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden, sodass beide Fahrzeuge von entsprechenden Abschleppdiensten abgeschleppt werden mussten. Der monetäre Sachschaden an beiden unfallbeteiligten PKW und den beschädigten Leitplankenelementen wird auf insgesamt 80.000 Euro geschätzt. Die BAB 6 wurde zwischen den Anschlussstellen Rohrbach und St. Ingbert-Mitte zunächst in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, da ein großes Trümmerfeld vorhanden war und Betriebsstoffe ausliefen. Nachdem die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim durch die FFW St. Ingbert geräumt war, wurde die Vollsperrung in diese Fahrtrichtung aufgehoben. Die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Saarbrücken bestand zwischen 13:30 Uhr und 18:00 Uhr, bis die Verkehrsunfallaufnahme beendet und die Aufräumarbeiten durch die Autobahn GmbH abgeschlossen waren.

Der Unfallverursacher wurde zur PI St. Ingbert verbracht, wo durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Sollte es Zeugen des Vorfalls geben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, unter der 06894/1090, gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell