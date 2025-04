POL-OE: Kleintransporterfahrer mit positivem Drogenvortest

Olpe (ots) - Unbekannte Täter haben vermutlich am letzten Märzwochenende an der Marienkapelle auf dem Rennenberg in Oberveischede Beschädigungen durch Graffitis verursacht. Die Farbschmierereien wurden am Dienstag entdeckt und zur Anzeige gebracht. Der Schaden dürfte im dreistelligen Eurobereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr