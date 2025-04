POL-OE: Graffiti an der Marienkapelle in Oberveischede

Finnentrop (ots) - Am Sonntag (30.03.2025) drangen unbekannte Täter an der Bamenohler Straße zwischen 16:15 Uhr und 17:30 Uhr in einen VW Tiguan ein. An dem Fahrzeug wurde eine Fensterscheibe an der Beifahrerseite eingeschlagen und ein Rucksack aus dem Innenraum entwendet. In diesem befanden sich unter anderem ein Tablet, zwei Smartphones sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

