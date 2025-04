POL-OE: Elternabend zum Schutz für Kinder online

Kreis Olpe (ots) - Lennestadt. Im Fuchsweg in Maumke verschafften sich Unbekannte in der Nacht vom 1. auf den 2. April Zutritt zu einer Gartenlaube. Nachdem die Eindringlinge die Tür aufgehebelt hatten, entwendeten sie zwei Pedelecs: Ein Canyon Spectral ON CF 8 in der Farbe schwarz mit goldenen Pedalen und ein Bulls Aminga Eva 2 ebenfalls in der Farbe schwarz. Einen weiteren Pedelecdiebstahl gab es in derselben Nacht in ...

mehr