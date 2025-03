Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 07.03.2025 um 18:50 Uhr befuhr ein 66-Jähriger mit seinem PKW die L516 von Neustadt/W. in Fahrtrichtung Edenkoben und rechts nach links auf die Kreisstraße 9 ab. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 53-jhrigen Ford-Fahrer, welcher mit seinem PKW die Landstraße in entgegengesetzte Richtung befuhr und nach links in die Kreisstraße 9 einbog. Für den 66-Jährigen galt das Zeichen 205. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden an beiden PKW, Personen wurden keine verletzt.

