POL-PDNW: Motorradfahrer leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 05.03.2025, gg 14:45 Uhr in der Amalienstraße in Neustadt/W., wurde ein Motorradfahrer am Arm leicht verletzt. Der Motorradfahrer stand hinter einem Autofahrer, als dieser rückwärts fuhr um zu wenden. Hierbei übersah er den Motorradfahrer der vom Zweirad stürzte.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell