POL-RZ: Stichverletzung nach Streit um Lohnzahlung

Ratzeburg (ots) - 17.12.2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 16.12.2024 - Sandesneben Am 16.12.2024, gegen 05.00 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin, dass versucht worden ist über das Dach in einen Supermarkt in der Hauptstraße in Sandesneben einzudringen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Einbrecher auf das Dach des Marktes und entfernten dort Dachziegeln, um von dort weiter gewaltsam in den Innenraum des ...

mehr