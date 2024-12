POL-RZ: Versuchter Einbruch über das Dach eines Supermarktes

Ratzeburg (ots) - 16.12.2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 14.12.2024 - Klinkrade Am Samstag kam es in der Straße "Zum Wehrenteich" in Klinkrade zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach derzeitigen Kenntnisstand öffneten Unbekannte, in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 22.30 Uhr, gewaltsam ein Fenster des Hauses. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach möglichem Stehlgut. Zur Art und Umfang des ...

mehr