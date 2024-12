POL-RZ: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots) - 16. Dezember 2024 | Kreis Stormarn | 14. - 15.12.2024 - Brunsbek / Hohenfelde Am vergangenen Wochenende ist es in Brunsbek sowie in Hohenfelde zu je einer Einbruchstat gekommen. Diebesgut erlangten die Täter offenbar an nur einem Tatort. Am Samstag (14.12.2024) zwischen 09.30 Uhr und 21.25 Uhr drangen unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten eines ...

