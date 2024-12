Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: mehrere sturmbedingte Einsätze

Ratzeburg (ots)

16. Dezember 2024 | Kreis Stormarn | 16.12.2024

Seit heute Morgen (16.12.2024), in der Zeit von 04:30 Uhr bis 06.45 Uhr, sind die Stormarner Einsatzkräfte der Polizei, vielfach in Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, zu acht sturmbedingten Einsätze ausgerückt.

Im Einzelnen:

04:30 Uhr - In Elmenhorst lag ein großer Bauzaun auf der Straße 05:10 Uhr - Auf der Strecke zwischen Sühlen und Schlamersdorf ragte ein Baum halb auf die Fahrbahn. 05.15 Uhr - Ein umgekippter Baum in der Holländerkoppel in Reinfeld, in Höhe der Fußgängerbrücke zur Gleisüberführung, beschäftigte die Einsatzkräfte. 05:20 Uhr - Auch in Delingsdorf lag ein Baum auf den Gleisen, so dass der Bahnverkehr zwischen Lübeck und Hamburg eingestellt werden musste. 05:40 Uhr - In der Jersbeker Straße in Bargteheide lag ebenfalls ein Bauzaun auf der Straße. 05:55 Uhr - Ein Baum auf der Fahrbahn in der Klein Hansdorfer Dorfstraße versperrte den Weg. 06:05 Uhr - Am Ortsausgang Ahrensburg in Richtung Hamburg lagen Baken auf der Fahrbahn 06:45 Uhr - Mehrere Äste wurden von der Fahrbahn in Nienwohld, Triff geräumt.

Verletzte Personen im Zusammenhang mit dem Sturm gab es keine.

