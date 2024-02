Polizei Bonn

POL-BN: Bonn- Poppelsdorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht?

Bonn (ots)

Am Freitag (02.02.2024), im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 20:45 Uhr, brachen bislang Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Botanischen Garten ein.

Zur Tatzeit verschafften sich die Einbrecher durch das Aufhebeln der Wohnungstür Zugang zu den Räumlichkeiten, die nach Wertgegenständen durchsucht wurden. Art und Umfang des Diebesgutes ist nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen noch nicht bekannt. Durch einen Zeugen wurde im Tatzeitraum ein Verdächtiger beobachtet. Die Person könnte möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen und kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 180 cm groß - ca. 30 Jahre alt - schwarze Haare -schwarze Jacke - trug unter der Jacke ein rotes Kleidungsstück

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

