Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei leichtverletzte Personen nach Feuer in Flüchtlingsunterkunft

Ratzeburg (ots)

16. Dezember 2024 | Kreis Stormarn | 15.12.2024 - Reinbek

Am Sonntagmorgen (15.12.2024) ist es in einem Zimmer einer Flüchtlingsunterkunft in der Feldstraße in Reinbek zu einem Brand gekommen, wodurch zwei Bewohner (20 und 24 Jahre alt) leichte Rauchgasvergiftungen erlitten.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache im Wohnbereich eines 20-jährigen aus. Dieser wurde von einem 24-Jährigen Mitbewohner auf den Brand aufmerksam gemacht, so dass beide rechtzeitig das Gebäude verlassen konnten. Dennoch erlitten sie eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Reinbeker Klinik gebracht. Dank des schnellen und erfolgreichen Einsatzes der Reinbeker Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden.

Es gibt keinerlei Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung.

Die Höhe des entstandenen Sachschaden kann derzeit noch nicht angegeben werden.

Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell