Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei entwendete Fahrzeuge - Eine Festnahme

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

13. Dezember 2024 | Kreis Stormarn - 13.12.2024 - Oststeinbek

In der vergangenen Nacht (12.12.2024 - 13.12.2024) fiel gegen 00.30 Uhr einer zivilen Streifenwagenbesatzung ein Mercedes Sprinter in Oststeinbek auf. Das Fahrzeug war als gestohlen gemeldet, doch das war nicht alles.

Die Beamten folgten dem auf der Stormarnstraße in Richtung Havighorst fahrenden Sprinter. Die Fahrt ging weiter nach Hamburg, wo der 44-jährige Fahrer seine Verfolger offenbar bemerkte. Im Rudorffweg hielt der Mercedes Sprinter an und dem 44-Jährigen wurde mit Blaulicht und Anhaltesignal zu erkennen gegeben, dass eine Kontrolle folgen soll. Als sich dem Fahrzeug genähert wurde, fuhr dieses plötzlich rückwärts und rammte den Streifenwagen, um danach wieder zu beschleunigen und vermutlich zu flüchten. Doch der Mercedes Sprinter kam nicht weit. Wenige Meter weiter blieb er in einem Gebüsch stecken und die Beamten konnten die vorläufige Festnahme vermelden.

Eine Überprüfung ergab, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht mit der Fahrgestellnummer übereinstimmten. Der Mercedes Sprinter wurde in der Nacht vom 23.11.2024 auf den 24.11.2024 in Ahrensburg entwendet. Und damit nicht genug, denn auf der Ladefläche wurde ein Motorrad (Suzuki) festgestellt, das in der Nacht vom 21.09.2024 auf den 22.09.2024 in Siek entwendet wurde.

Der 44- Jährige aus Osteuropa konnte auch keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck wird der 44-jährige Tatverdächtige einem Haftrichter des Amtsgerichtes Lübeck vorgeführt.

Die Ermittlungen werden nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und der Urkundefälschung fortgeführt.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

