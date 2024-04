POL-EU: Bilanz: Grenzüberschreitende Schwerpunktkontrollen der Polizei

Schleiden-Nierfeld (ots) - Am Dienstag (16. April) wurde um 20.45 Uhr ein 16-jähriger Rollerfahrer auf der Luxemburger Straße in Schleiden-Nierfeld angehalten und kontrolliert. Auf Nachfrage gab der Schleidener an, am Morgen ein Bier und vor kurzem Cannabis konsumiert zu haben. Während der Kontrolle warf der 16-Jährige zwei Plastiktüten mit Cannabis vor den Streifenwagen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen ...

