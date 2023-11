Polizei Hamburg

POL-HH: 231103-1. Polizei Hamburg erhält 5.000 "Blinkis" - Einladung zum Pressetermin

Hamburg (ots)

Zeit: 07.11.2023, 10:30 Uhr

Ort: Hamburg-Winterhude, Bruno-Georges-Platz 1, Treppenaufgang des Polizeipräsidiums

Die Verbesserung der Sichtbarkeit der sogenannten ungeschützten Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr, insbesondere von Kindern, ist eines der zentralen Anliegen der präventiven Verkehrssicherheitsarbeit der Hamburger Polizei. In diesem Zusammenhang stellt die Firma Fielmann dem eingetragenen Verein "Plakatwettbewerb Polizei Hamburg" 5.000 Reflektoren (sogenannte "Blinkis") zur verkehrspräventiven Verwendung zur Verfügung.

Diese werden am kommenden Dienstag von Herrn Ferhat Sandal von der Fielmann-Filiale Hamburg-Ottensen an den Leiter der Verkehrsdirektion der Polizei Hamburg, Herrn Enno Treumann, übergeben.

Darüber hinaus werden an dem Termin eine Gruppe der KiTa Bebelallee, die vor Ort mit den Reflektoren ausgestattet wird, sowie Herr Patrick Ittrich als Vertreter des "Plakatwettbewerb Polizei Hamburg e. V." teilnehmen. Herr Treumann wird im Anschluss an die offizielle Übergabe der Blinkis für O-Töne zur Verfügung stehen.

Die Blinkis werden in den nächsten Wochen durch die Hamburger Verkehrserzieher in Kindergärten und Grundschulen sowie im Rahmen von Aktionen zur Erhöhung der Sichtbarkeit im Straßenverkehr an Kinder ausgehändigt.

Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Um eine vorherige Anmeldung per E-Mail unter polizeipressestelle@polizei.hamburg.de wird gebeten.

