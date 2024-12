Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mädchen vor herannahendes Auto geschubst - Zeugen und Autofahrer gesucht!

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

12. Dezember 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.12.2024 - Lauenburg/Elbe

Dienstagnachmittag (10.12.2024) soll in der Hamburger Straße in Lauenburg ein Mädchen vor ein herannahendes Auto geschubst worden sein. Die Kriminalpolizei Geesthacht sucht nun insbesondere nach dem Autofahrer.

Gegen 14.00 Uhr wollte die 14-Jährige auf dem Bürgersteig in Richtung ZOB Lauenburg gehen. In Höhe der Straße "Am Schüsselteich" soll ihr eine Frau entgegengekommen und ohne ersichtlichen Grund lautstark diskutierend auf die 14-Jährige zugegangen sein. Das Mädchen soll versucht haben, sich aus Situation zu entfernen. Dabei soll sie allerdings von der Frau bedrängt worden sein. Sodann soll die Frau das Mädchen am Arm zur Straße gezerrt und auf die Straße vor ein herannahendes Auto geschubst haben. Dem Fahrer soll es jedoch gelungen sein, rechtzeitig zu bremsen und auszuweichen. Glücklicherweise berührte das Fahrzeug nur die Hose des Mädchens, die anschließend weglaufen konnte.

Die Polizei konnte später eine Lauenburgerin als Tatverdächtige ermitteln und in Gewahrsam nehmen. Diese befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Zeugen des Vorfalls und insbesondere der Autofahrer werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Geesthacht zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 04152/80030 oder per E-Mail: Geesthacht.KPSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Timo Knorr, Pressesprecher der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

