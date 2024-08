POL-PPRP: Vorsicht vor Betrug am Telefon

Ludwigshafen (ots) - Am Montagnachmittag (12.08.2024), kurz vor 17 Uhr, stahl ein Unbekannter in der Mundenheimer Straße ein Paket aus einem DHL-Transporter. Der Fahrer hatte den Transporter an der Kreuzung zur Rottstraße an einem DHL-Shop vermeintlich abgeschlossen zum Ausliefern abgestellt. Er bemerkte aber nicht, dass eine Tür nicht richtig verschlossen war. Eine Zeugin beobachtete den Diebstahl und machte den ...

mehr