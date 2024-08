Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Paket aus Transporter gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (12.08.2024), kurz vor 17 Uhr, stahl ein Unbekannter in der Mundenheimer Straße ein Paket aus einem DHL-Transporter. Der Fahrer hatte den Transporter an der Kreuzung zur Rottstraße an einem DHL-Shop vermeintlich abgeschlossen zum Ausliefern abgestellt. Er bemerkte aber nicht, dass eine Tür nicht richtig verschlossen war. Eine Zeugin beobachtete den Diebstahl und machte den Fahrer darauf aufmerksam. Eine Personenbeschreibung des Täters liegt nicht vor.

Die genannte Zeugin und andere Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

