Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen

Ratzeburg (ots)

16. Dezember 2024 | Kreis Stormarn | 14. - 15.12.2024 - Brunsbek / Hohenfelde

Am vergangenen Wochenende ist es in Brunsbek sowie in Hohenfelde zu je einer Einbruchstat gekommen. Diebesgut erlangten die Täter offenbar an nur einem Tatort.

Am Samstag (14.12.2024) zwischen 09.30 Uhr und 21.25 Uhr drangen unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Straße Wischhof in Brunsbek ein. Dort durchsuchten sie das Objekt nach Wertgegenständen und entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

In Hohenfelde drangen Unbekannte ebenfalls in ein Einfamilienhaus über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ein. Die Tatzeit dürfte hier zwischen Samstag, 10.00 Uhr und Sonntag, 15.15 Uhr liegen. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Täter die Räumlichkeiten ohne Stehlgut.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer an einem der Tatorte Feststellungen getroffen hat, die Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeuge liefern können, melde sich bitte unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per E-Mail unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de .

