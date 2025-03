Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrradfahrer verletzt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 04.03.2025 gegen 14:00 Uhr wurde ein 67-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der L517 zwischen Wachenheim und Bad Dürkheim verletzt. Ein 53-Jähriger befuhr mit seinem Fiat Ducato die L516 von Bad Dürkheim kommend in FR Wachenheim. Der 67-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg von Wachenheim kommend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Er folgte dem Radweg, welcher die L516 kreuzt, um diese zu überqueren. Hierbei kam es zu einem Missverständnis zwischen dem Fiat Fahrer und dem Radfahrer. Der Radfahrer ging davon aus, dass der 53-Jährige ihn die Straße queren lasse. Da dieser dies aber nicht tat kam es zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Das Fahrrad wurde am Hinterrad, Sattel und am rechten Pedal beschädigt. Am Fiat waren keine Beschädigungen zu erkennen.

