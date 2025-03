Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Zusammenstoß von zwei Fahrradfahrern

Am 04.03.2025 gegen 20:00 Uhr wurde eine 57-Jährige bei einem Verkehrsunfall im Wellsring in Bad Dürkheim verletzt. Sie befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg im Wellsring in Fahrtrichtung Kanalstraße und wollte am Ende der Straße nach links auf den Radweg in Richtung Ungstein abbiegen. Ein 38-Jähriger befuhr ebenfalls mit seinem Fahrrad den Wirtschaftsweg (Verlängerung Wellsring) in entgegengesetzter Richtung in Richtung Kanalstraße und wollte die Kanalstraße überqueren um in den Wellsring einzufahren. Die 57-Jährige bog nach links ab und missachtete hierdurch den Vorrang des entgegenkommenden 38-Jährigen. Dieser konnte einen Zusammenstoß durch Abbremsen oder Ausweichen nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß kamen beide Fahrradfahrer zu Fall. Beide verletzten sich durch den Unfall leicht. Die 57-Jährige wurde durch das DRK ins Krankenhaus verbracht.

