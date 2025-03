Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Kokaineinfluss Schlangenlinien gefahren...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 44-Jähriger mit seinem Fahrrad am 02.03.2025 um 20:45 Uhr, als er durch eine Streifenbesatzung in der Moltkestraße in 67433 Neustadt/W. fahrend festgestellt wurde. Der Mann konnte letztlich auf dem Alten Turnplatz in Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor überquerte er die Exterstraße ebenfalls in deutlichen Schlangenlinien. Während der Kontrolle gab der Neustadter an, dass er über das Wochenende Betäubungsmittel konsumiert habe, weshalb er zur hiesigen Dienststelle verbracht werden sollte. Sein Fahrrad sollte der 44-Jährige zuvor an eine Laterne anschließen. Als er dies tun wollte, stieg er unvermittelt auf sein Rad und versuchte zu flüchten. Dies konnte durch die Beamten unterbunden werden und der Mann und dessen Rad letztlich zur Dienststelle verbracht werden. Hier konnte ein Drogenvortest durchgeführt werden, welcher positiv auf Kokain verlief. Ferner führte der Neustadter eine geringe Menge Kokain mit sich. Das Rad und das Kokain wurden sichergestellt und dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen. Nun kommen auf diesen mehrere Strafverfahren zu. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

