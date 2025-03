Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lediglich passiv Cannabis aufgenommen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat ein 30-Jähriger aus Neustadt/W. laut eigener Aussage, welcher am 01.03.2025 um 19:40 Uhr mit seinem Ford Fiesta in der Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnte bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ferner musste der Fahrer bereits vor einigen Jahren wegen einer Fahrt unter Cannabiseinfluss seinen Führerschien abgeben. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf THC, weshalb der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben und dem Ford-Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Nun kommt auf den 30-Jährigen erneut ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

