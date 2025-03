Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Absperrschilder missbräuchlich auf die Fahrbahn gestellt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Der hiesigen Polizeiinspektion wurde in den frühen Morgenstunden des 01. März 2025 mitgeteilt, dass eine Personengruppe Absperrschilder in der Haardter Straße verrücken würde und damit eine Straßensperre errichten. Die Absperrschilder dienten eigentlich dazu, neu gesetzte Pflanzen vor Beschädigungen zu schützen.

Sollte es weitere Zeugen oder Geschädigte geben, welche zur weiteren Identifizierung der Personengruppe beitragen können, so mögen diese sich an die Polizeiinspektion Neustadt/W. telefonisch unter der 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de wenden.

