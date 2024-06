POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Geeste (ots) - Am 26. Mai wurde der PKW eines Besuchers des Drachenfestes am Speichersee in Geeste beschädigt. In der Zeit von 15:00 Uhr - 16:30 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter das Autodach eines schwarzen Audi A6 Avant mit NOH Kennzeichen, der auf dem unteren Parkplatz an der Hauptstraße geparkt war. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Geeste unter der Rufnummer 05937 / 970050 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

