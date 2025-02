Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter-Fahrer beleidigt Polizeibeamte

Grünstadt

Am Donnerstag, 27.02.25, gegen 17:40 Uhr stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt im Kreuzerweg einen E-Scooter fest, der besetzt mit zwei Personen in Richtung Stadtmitte fuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass ein 46 Jahre alter Mann zusammen mit seiner Tochter auf dem Gefährt stand. Der Mann zeigte Auffälligkeiten, die mit Drogenkonsum in Verbindung zu bringen sind. Einen Urin-Drogentest wollte der Mann nicht durchführen, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Deren Untersuchungsergebnis wird zeigen, ob und in welcher Konzentration Drogenwirkstoffe im Blut nachgewiesen werden können. Weil der 46-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten während der polizeilichen Maßnahmen mit unflätigsten Begriffen bezeichnete, wird gegen ihn wegen Beleidigung ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell