Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots)

Am Mittwoch, 26.02.2025, gegen 13:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt in der Obersülzer Straße einen 36 Jahre alten Autofahrer. Weil die Beamten bei dem Mann Auffälligkeiten feststellten, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuten können, wurde auf freiwilliger Basis ein Urin-Drogentest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Deren Untersuchungsergebnis wird zeigen, in welcher Konzentration der Cannabis-Wirkstoff im Blut nachweisbar ist. Für das Ordnungswidrigkeitenverfahren ist dieser Wert maßgeblich. Dem 36-Jährigen drohen die Zahlung eines Bußgeldes in Höhe von 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und die Eintragung zweier Punkte im Fahreignungsregister.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell