Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Schaufenster beschädigt

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht von Mittwoch den 26.02.2025 auf Donnerstag den 27.02.2025, wurde in der Kellereistraße das Schaufenster eines Ladengeschäftes beschädigt. Durch die Beschädigung wurde die Glasfront verschoben und ging stellenweise zu Bruch. Die Schadenshöhe beläuft sich etwa auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Da blaue Lacksplitter aufgefunden wurden, geht die Polizei Neustadt von einer Verkehrsunfallflucht aus. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neustadt/W. unter tel. 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

