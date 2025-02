Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim - Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss innerhalb kurzer Zeit

Frankenthal/Worms (ots)

Nichts gelernt hat offensichtlich ein 23-jähriger Mann aus Kirchheimbolanden. Dieser wurde bereits am 24.02.2025 gegen 09:40 Uhr durch Polizeibeamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim fahrend auf der BAB 6 in Richtung Mannheim festgestellt und an der Anschlussstelle Frankenthal-Nord einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 23-jährige Fahrer eines Citroens nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem unter Drogeneinfluss steht. Ein Drogentest vor Ort verlief positiv auf Kokain und Cannabis. Aus diesem Grund wurde bei dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und dementsprechende Strafverfahren eingeleitet. Besonders zu erwähnen ist, dass zum Kontrollzeitpunkt eine Bekannte des Fahrers auf dem Beifahrersitz saß, die im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Am 25.02.2025 um 11:20 Uhr wurde das identische Fahrzeug erneut fahrend festgestellt. Diesmal wurde es auf der BAB 61 in Richtung Koblenz entdeckt und auf einem Parkplatz bei Worms kontrolliert. Fahrer des Citroens war erneut der 23-jährige aus Kirchheimbolanden. Dieser war (noch immer) nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein durchgeführter Drogentest vor Ort verlief erneut positiv auf Kokain und Cannabis. Aus diesem Grund wurde erneut eine Blutprobe entnommen und dementsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die diesmal auf dem Beifahrersitz anwesende 32-jährige Halterin des Citroens wurde ebenfalls als Beschuldigte belehrt und ihr bei erneutem Auftreten des 23-jährigen als Fahrer die Sicherstellung des Fahrzeugs angedroht. Die Halterin verfügte über eine gültige Fahrerlaubnis, gab jedoch an nicht fähig zu sein ein Schaltfahrzeug zu führen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell