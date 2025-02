Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Herxheim a.B.) - unter Alkoholeinfluss gefahren

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 24.02.2025 gegen 16:00 Uhr konnte in der Hauptstraße in Herxheim am Berg der Fahrer eines Dacia Sandero einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle des 42-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,67 Promille. Auf der Dienststelle der Polizei Bad Dürkheim wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen ihn wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

