Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fußballspieler angegriffen - Jugendliche zünden Sprengkörper

Plettenberg (ots)

Während eines Fußballturniers am Freitagabend in der Sporthalle am Böddinghauser Weg hat ein Zuschauer einen Fußballspieler angegriffen. Weil der Polizei eine größere Schlägerei gemeldet wurde, rückten kurz vor 21 Uhr mehrere Streifenwagen aus. Nach Zeugenaussagen lief gerade ein Spiel zwischen dem SC Lüdenscheid und dem TSV Herscheid. Nach einem Foul sei eine männliche Person von der Zuschauertribüne auf das Spielfeld gerannt und habe begonnen, auf einen 23-jährigen Lüdenscheider Spieler einzutreten und zu schlagen. Der ging zu Boden. Andere Zeugen griffen ein. Der Tatverdächtige entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei aus der Halle. Der Spieler blieb, so der Stand vom Freitagabend, unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Freitag, kurz nach 17 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Verkehr an der Seydlitzstraße, als die Polizeibeamten einen lauten Knall aus Richtung der Weidenstraße hörten und Rauch auf dem dortigen Spielplatz sahen. Als die Beamten auf dem Spielplatz eintrafen, bemerkten sie drei Jugendliche. Einer von ihnen flüchtete. Die anderen Jugendlichen (14 und 15 aus Herscheid und Plettenberg) hatten Rucksäcke mit Sprengkörpern dabei. An den Spielgeräten wurde keine Schäden festgestellt. Die Polizeibeamten nahmen die Jugendlichen zur Identitätsfeststellung mit zur Wache. Sie wurden am Abend von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt und bekamen Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. (cris)

