POL-W: W/SG/RS - Einbruchmeldungen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Bergischen Städtedreieck zu folgenden Einbruchsanzeigen. W - Am 05.01.2025, gegen 08:00 Uhr, konnten Polizeibeamte einen Mann (24) feststellen, wie er ein Ladenlokal in der Neumarktstraße durch eine aufgebrochene Eingangstür verließ. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Im Rückertweg versuchten Unbekannte zwischen dem 25.12.2024 und dem 06.01.2025 vergeblich eine Hauseingangstür aufzuhebeln. Zwischen dem 05.01.2025 und dem 06.01.2025 verschafften sich Einbrecher Zugang in ein öffentliches Gebäude in der Martin-Luther-Straße. Es wurden Pfandkästen gestohlen. Unbekannte brachen im Eichenhofer Weg in einen Büro-Container ein (04.01.2025 bis 06.01.2025). Sie stahlen Unterhaltungselektronik und Bargeld. In der Straße Arrenbergsche Höfe wurde im Zeitraum vom 03.01.2025 bis zum 06.01.2025 in Geschäftsräume eingebrochen. Es wurden Musikinstrumente gestohlen. Zwischen dem 19.12.2024 und dem 06.01.2025 drangen Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wartburgstraße ein. Über die Beute ist nichts bekannt. SG - In der Straße Dahl hebelten Unbekannte zwischen dem 03.01.2025 und dem 05.01.2025 ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Ob eine Beute gemacht wurde, ist nicht bekannt. Zwischen dem 03.01.2025 und 06.01.2025 wurde in ein Bürogebäude an der Grünewalder Straße eingebrochen. Es wurde Unterhaltungselektronik gestohlen. RS - In der Alber-Schweitzer-Straße drangen Unbekannte zwischen dem 21.12.2024 und dem 04.01.2025 in ein Haus ein. Über die Beute ist nichts bekannt. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

