Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht in Elberfeld - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Elberfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Dazu sucht die Polizei nach Zeugen. Die Melderin hatte ihren VW UP am Abend des 30.12.2024 an der Kieselstraße geparkt. Als sie ihr Fahrzeug am 02.01.2025 gegen 14:45 Uhr wieder nutzen wollte, stellte sie eine Beschädigung am vorderen, rechten Kotflügel fest. Der Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

