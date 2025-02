Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Polizei sucht Unfallzeugen

Haßloch (ots)

Nach einem weißen zweitürigen Kleinwagen sucht die Polizei Haßloch im Zusammenhang mit einer Unfallflucht in der Bahnhofstraße in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Gegen 1 Uhr beobachtete ein Zeuge wie Kleinwagen einen geparkten Opel Astra streifte, danach beschleunigte und in Richtung Industriestraße wegfuhr. Der Schaden wird mit 4.000,- Euro beziffert. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, können sich unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de bei der Polizei melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell