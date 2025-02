Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl aus Handtasche

Lambrecht (ots)

Am Mittwoch, den 26.02.2025, gegen 11:45 Uhr, wurde einer 60-jährigen Frau in einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße in Lambrecht der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen. Die Handtasche hing über dem Griff des Einkaufswagens, darin befanden sich u.a. diverse Ausweise, Debitkarte und Bargeld. Der Diebstahl fiel erst an der Kasse auf.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell