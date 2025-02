Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geldautomaten gesprengt

Gera (ots)

Gera: Heute Nacht gegen 02:00 Uhr kam die Geraer Polizei nach einer Alarmauslösung in einem Einkaufsmarkt in der Straße An der Beerweinschänke zum Einsatz. Unbekannte Täter beschädigten auf unbekannte Art und Weise einen im Außenbereich des Einkaufmarktes befindlichen Geldautomaten mit einem bisher unbekannten Sprengmittel. Die Geraer Polizei leitete unverzüglich Fahndungsmaßnahmen nach den derzeit noch unbekannten Tätern ein. Zur Sachschadenshöhe und zum Beuteschaden liegen derzeitig noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 zu melden (Bezugsnummer 0046487/2025). (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell