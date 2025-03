POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Brennender LKW auf A6

Grünstadt (ots) - POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ POLIZEIINSPEKTION GRÜNSTADT Pressemitteilung vom 01.03.2025 Grünstadt - Einbruchsdiebstahl In der Nacht vom 27.02.2025 auf den 28.02.2025 wurde in eine Werkzeughalle in der Obersülzer Straße in Grünstadt eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen mehrere Türen auf und entwendeten diverses Werkzeug. Zur genauen Schadenshöhe können gegenwärtig ...

