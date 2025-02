POL-PPTR: Einbruch in Weinhaus

Langsur (ots) - Am Donnerstag, 13. Februar, gegen 0:10 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter Kleingeld, Werkzeug und eine Tasche aus einem Auto in der Sauerstraße in Langsur. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Telefon: 0651 983 40022 E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de ...

