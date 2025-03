Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vergessen den Versicherungsschutz zu erneuern...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat ein 17-Jähriger, welcher am 01.03.2025 um 19:10 Uhr mit einem E-Scooter in der Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. An dem E-Scooter war eine Versicherungsplakette aus dem letzten Jahr (Farbe: schwarz) angebracht. Dem jungen Fahrer wurde die Weiterfahrt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Erziehungsberechtigten wurden über den Umstand informiert. Der Vater des Fahrers, welcher Halter des E-Scooters ist, muss sich ebenfalls in einem Strafverfahren verantworten, da dieser zuließ, dass sein Sohn den E-Scooter führte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ab dem heutigen Tag (01.03.2025) ein neues Versicherungsjahr beginnt und somit eine neue Versicherungsplakette bzw. Versicherungskennzeichen (Farbe: grün) benötigt wird.

