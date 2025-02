Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Firmengebäude

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag, 15.02.2025 auf Sonntag, 16.02.2025, hebelte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster auf, um in das Gebäude einer Firma in der Gewerbestraße zu gelangen. In einem Büro wurden einige Schränke aufgehebelt und ein kleinerer Tresor, in welchem sich Bargeld befand, entwendet.

