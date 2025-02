Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Gefährliche Körperverletzung und tumultartige Szenen in Parkhaus

Freiburg (ots)

Wegen einem ausgelösten Brandmelder befand sich die Polizei am Sonntag, 16.02.2025, gegen 02.15 Uhr, bei einer Diskothek in der Marie-Curie-Straße und wurde Zeuge einer gefährlichen Körperverletzung. Beim Verlassen der Diskothek wurden die Polizisten auf eine Menschenmenge und einer körperlichen Auseinandersetzung im angrenzenden Parkhaus aufmerksam. Hierbei sollen zwei 22-jährige Männer auf einen wohl stark alkoholisierten 18-jährigen Mann eingetreten haben, bis dieser zu Boden ging. Beide 22-Jährige konnten von den beiden Polizisten vorläufig festgenommen werden. Als ein 22-jähriger Festgenommener mit Handschließen auf dem Boden lag habe ein bislang noch nicht in das Geschehen involvierter 18-Jährige auf den am Boden liegenden 22-Jährigen eingetreten. Weitere Tritte gegen den 22-Jährigen konnten von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes verhindert werden. Auch dieser 18-Jährige konnte vorläufig festgenommen werden. Währenddessen wurde die Menschenmenge von über 30 Personen immer aggressiver gegenüber der Polizei, sodass weitere Polizeistreifen zur Unterstützung angefordert wurden. Nach und nach konnten so Platzverweise, auch unter der Androhung von Pfefferspray, gegenüber der Menschenmenge durchgesetzt und die Lage beruhigt werden. Außer einem 22-Jährigen waren alle anderen Beteiligten mehr oder weniger alkoholisiert. Der verletzte 18-Jährige wurde dem Rettungsdienst übergeben. Der zweite 18-Jährige sowie ein 22-Jähriger wurden in Gewahrsam genommen. Während den tumultartigen Szenen habe zudem eine noch unbekannte Person die Ausfahrtsschranke des Parkhauses abgerissen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell