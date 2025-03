POL-PDNW: Nach Unfall geflüchtet

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am Samstag den 01.03.2025 wurde die hiesige Polizeiinspektion auf eine beschädigte Leitplanke in der Gemarkung Lindenberg aufmerksam gemacht. Eine bisher unbekannte Person dürfte nach den bisherigen Ermittlungen die Ortschaft Lindenberg in Fahrtrichtung der Kreisstraße 16 verlassen und hierbei die am Ortsausgang Lindenberg befindliche Leitplanke touchiert haben. Anschließend entfernte sich der Verursacher. Es konnten vor Ort Ermittlungsansätze festgestellt werden, welche der weiteren Abklärung bedürfen.

Sollte es Zeugen geben, welche zur Identifizierung der Person, des Tatfahrzeugs oder zur Tatzeit beitragen können, so mögen diese sich an die Polizeiinspektion Neustadt/W. telefonisch unter der 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de wenden.

