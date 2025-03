Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.03.2025 um 00:05 Uhr wurde ein 30-Jähriger aus Neustadt/W. mit seinem Opel Vectra in der Schlachthofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer bereits am 06.02.2025 mit seinem Opel in Neustadt/W. einer Kontrolle unterzogen wurde und dabei keinen Führerschein vorzeigen konnte. Auch am heutigen Tag konnte der Mann keinen Führerschein vorlegen. Der Fahrzeugschlüssel wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Diese entscheidet nun am Folgetag, ob der Personenkraftwagen aufgrund der Wiederholungstat eingezogen wird. Auf den Neustadter kommt nun erneut ein Strafverfahren zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

